Atalanta, il Valencia fa un esposto alla UEFA per le condizioni di San Siro

Dopo il sopralluogo effettuato dal tecnico Celades e dal capitano Parejo in merito alla gara di Champions contro l'Atalanta, il Valencia ha presentato un esposto alla Uefa per le condizioni del terreno di San Siro, che stasera ospiterà l'11a partita in soli 20 giorni. Per aiutare l’erba a rigenerarsi più velocemente, la task force di giardinieri che quotidianamente si prende cura del prato ha intensificato l’uso dei fotosintetizzatori che integrano o sostituiscono la luce naturale.