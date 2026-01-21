Atalanta, Raspadori presente in tribuna: ecco quando sarà a disposizione anche in Champions

vedi letture

Giacomo Raspadori è presente alla New Balance Arena di Bergamo per assistere dalla tribuna alla sfida di Champions League tra Atalanta e Athletic Club di Bilbao. L’attaccante nerazzurro non può essere impiegato in questa fase della competizione europea, avendo già preso parte alla Champions con la maglia dell’Atlético Madrid. Una presenza comunque significativa, che testimonia la sua vicinanza al gruppo e l’attenzione verso i nuovi compagni impegnati in una gara di alto livello internazionale.

Il suo contributo potrà però arrivare più avanti. Raspadori sarà infatti a disposizione di Raffaele Palladino una volta conclusa la League Phase, indipendentemente dall’esito del percorso europeo dell’Atalanta. Che si tratti di qualificazione diretta agli ottavi o di passaggio attraverso gli spareggi, il tecnico potrà contare sull’ex Napoli nella fase decisiva della competizione, aggiungendo qualità, duttilità ed esperienza internazionale al reparto offensivo.