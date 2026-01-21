Juventus-Benfica, le formazioni: out Conceicao, Miretti dal 1'
Alle ore 21:00 la Juventus ospita il Benfica per la partita valevole per la 7ª giornata della League Phase di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi.
Allenatore: Luciano Spalletti.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Manu Silva, Banjaqui, Jose Neto, Goncalo Oliveira, Rodrigo Rego, Joao Rego, Prioste.
Allenatore: Jose Mourinho.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro