Juventus-Benfica, le formazioni: out Conceicao, Miretti dal 1'

di Antonio Noto

Alle ore 21:00 la Juventus ospita il Benfica per la partita valevole per la 7ª giornata della League Phase di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi.
Allenatore: Luciano Spalletti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Manu Silva, Banjaqui, Jose Neto, Goncalo Oliveira, Rodrigo Rego, Joao Rego, Prioste.
Allenatore: Jose Mourinho.