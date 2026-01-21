Champions, l'Atalanta si fa rimontare dall'Athletic e mette a rischio gli ottavi
Quella che doveva essere la notte della svolta europea per l’Atalanta si trasforma in una pesante delusione. Dopo un primo tempo di grande qualità e controllo, la squadra di Palladino crolla nella ripresa, subendo un Athletic Bilbao fin lì in difficoltà. I baschi si impongono 3-2 a Bergamo, ribaltando completamente l’inerzia del match e rimandando il discorso qualificazione agli ottavi, con la Dea che ora non è più padrona del proprio destino.
La gara si era messa subito sui binari giusti grazie al gol di Scamacca al 16’, bravo di testa su cross di Zalewski, in un primo tempo dominato dagli orobici per ritmo, intensità e occasioni. Nella ripresa, però, l’Atalanta paga la mancata chiusura della partita: il pareggio di Guruzeta al 58’ apre un quarto d’ora di blackout totale, con Navarro protagonista assoluto tra assist e gol che portano l’Athletic sull’1-3. Il tardivo 2-3 firmato Krstovic riaccende solo parzialmente la speranza: tutto si deciderà nella trasferta di Bruxelles tra sette giorni.
