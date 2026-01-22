Ufficiale Fiorentina, tegola Parisi! A forte rischio per Napoli: la nota del club viola

Brutte notizie in casa Fiorentina: Fabiano Parisi dovrà fermarsi per infortunio. L’esterno campano, reinventato da Paolo Vanoli come arma offensiva nel 4-1-4-1 viola, si è fermato durante la sfida contro il Bologna al Dall’Ara. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al capo lungo del bicipite femorale sinistro, che lo costringerà a uno stop nelle prossime settimane.

Il problema fisico dovrebbe tenerlo fuori almeno dalla prossima gara di campionato contro il Cagliari, in programma sabato 24 gennaio al Franchi, e dall’impegno di Coppa Italia contro il Como del 27 gennaio. È molto probabile anche il forfait per la delicata trasferta del 31 gennaio al Maradona contro il Napoli, con Vanoli chiamato ora a riorganizzare le soluzioni sulla fascia sinistra.

Di seguito la nota ufficiale pubblicata dal club viola: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".