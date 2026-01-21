Champions League, Napoli 25° e al momento eliminato: risultati e classifica
Serata dolce-amara per le italiane in campo questa sera in Champions League: se la Juventus batte 2-0 il Benfica infatti l'Atalanta cade in casa per 3-2 contro l'Athletic Bilbao. Per quanto riguarda le formazioni estere tris del Liverpool a Marsiglia e per il Newcastle in casa contro il PSV, vittoria per 2-0, con rigore sbagliato, per il Bayern Monaco contro l'Union Saint-Gilloise, mentre il Chelsea si impone a fatica contro il Pafos. Grande spettacolo a Praga dove il Barcellona alla fine la spunta per 4-2 contro lo Slavia. In classifica il Napoli esce dalle prime 24 ed attualmente sarebbe eliminato. Ma la squadra di Conte è ancora in piena lotta, a pari punti ci sono infatti Psv Eindhoven, Athletic Bilbao e Olympiacos, i greci hanno la stessa differenza reti degli azzurri ma hanno segnato un gol in più.
Champions League, settima giornata:
Galatasaray-Atletico Madrid 1-1
4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)
Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2
4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)
Juventus-Benfica 2-0
55’ Thuram, 64’ McKennie
Atalanta-Athletic Club 2-3
16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)
Marsiglia-Liverpool 0-3
45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo
Slavia Praga-Barcellona 2-4
10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)
Bayern Monaco-Union SG 2-0
52’ e 55’ Kane
Chelsea-Pafos 1-0
77’ Caicedo
Newcastle-PSV Eindhoven 3-0
8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes
Classifica:
1. Arsenal 21, dr +18
2. Bayern Monaco 15, dr +13
3. Real Madrid 15, dr +11
4. Liverpool 15, dr +6
5. Tottenham 14, dr +8
6. PSG 13, dr +10
7 Newcastle 13, dr +10
8. Chelsea 10, dr +6
9. Barcellona 10, dr +5
10. Sporting CP 13, dr +5
11. Manchester City 13, dr +4
12. Atlético Madrid 13, dr +3
13. Atalanta 13, dr +1
14. Inter 12, dr +6
15. Juventus 12, dr +4
16. Borussia Dortmund 11, dr +4
17. Galatasaray 10, dr 0
18. Qarabağ 10, dr -2
19. Olympique Marsiglia 9, dr 0
20. Bayer Leverkusen 9, dr -4
21. Monaco 9, dr -6
22. PSV 8, dr +4
23. Athletic Bilbao 5, dr -4
24. Olympiacos 8, dr -5
25. Napoli 8, dr -5
26. Copenhagen 8, dr -6
27. Club Brugge 7, dr -5
28. Bodø/Glimt 6, dr -2
29. Benfica 6, dr -4
30 Pafos 6, dr -6
31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10
33. Ajax 6, dr -12
33. Eintracht Francoforte 4, dr -9
34. Slavia Praga 3, dr -11
35. Villarreal 2, dr -10
36. Kairat 1, dr -14
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
