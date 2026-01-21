Champions League, Napoli 25° e al momento eliminato: risultati e classifica

Serata dolce-amara per le italiane in campo questa sera in Champions League: se la Juventus batte 2-0 il Benfica infatti l'Atalanta cade in casa per 3-2 contro l'Athletic Bilbao. Per quanto riguarda le formazioni estere tris del Liverpool a Marsiglia e per il Newcastle in casa contro il PSV, vittoria per 2-0, con rigore sbagliato, per il Bayern Monaco contro l'Union Saint-Gilloise, mentre il Chelsea si impone a fatica contro il Pafos. Grande spettacolo a Praga dove il Barcellona alla fine la spunta per 4-2 contro lo Slavia. In classifica il Napoli esce dalle prime 24 ed attualmente sarebbe eliminato. Ma la squadra di Conte è ancora in piena lotta, a pari punti ci sono infatti Psv Eindhoven, Athletic Bilbao e Olympiacos, i greci hanno la stessa differenza reti degli azzurri ma hanno segnato un gol in più.

Champions League, settima giornata:

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1

4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2

4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)

Juventus-Benfica 2-0

55’ Thuram, 64’ McKennie

Atalanta-Athletic Club 2-3

16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)

Marsiglia-Liverpool 0-3

45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo

Slavia Praga-Barcellona 2-4

10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)

Bayern Monaco-Union SG 2-0

52’ e 55’ Kane

Chelsea-Pafos 1-0

77’ Caicedo

Newcastle-PSV Eindhoven 3-0

8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes

Classifica:

1. Arsenal 21, dr +18

2. Bayern Monaco 15, dr +13

3. Real Madrid 15, dr +11

4. Liverpool 15, dr +6

5. Tottenham 14, dr +8

6. PSG 13, dr +10

7 Newcastle 13, dr +10

8. Chelsea 10, dr +6

9. Barcellona 10, dr +5

10. Sporting CP 13, dr +5

11. Manchester City 13, dr +4

12. Atlético Madrid 13, dr +3

13. Atalanta 13, dr +1

14. Inter 12, dr +6

15. Juventus 12, dr +4

16. Borussia Dortmund 11, dr +4

17. Galatasaray 10, dr 0

18. Qarabağ 10, dr -2

19. Olympique Marsiglia 9, dr 0

20. Bayer Leverkusen 9, dr -4

21. Monaco 9, dr -6

22. PSV 8, dr +4

23. Athletic Bilbao 5, dr -4

24. Olympiacos 8, dr -5

25. Napoli 8, dr -5

26. Copenhagen 8, dr -6

27. Club Brugge 7, dr -5

28. Bodø/Glimt 6, dr -2

29. Benfica 6, dr -4

30 Pafos 6, dr -6

31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10

33. Ajax 6, dr -12

33. Eintracht Francoforte 4, dr -9

34. Slavia Praga 3, dr -11

35. Villarreal 2, dr -10

36. Kairat 1, dr -14