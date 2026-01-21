Accelerata per Giovane! Tmw: "Accordo vicino per 20mln più bonus!"

II Napoli è entrato con forza nella corsa a Giovane Santana do Nascimento, attaccante dell'Hellas Verona. Gli azzurri hanno alzato il pressing e nelle scorse ore ci sono stati contatti importanti con gli scaligeri per l'arrivo del brasiliano che andrebbe a prendere il posto di Lorenzo Lucca e di Noa Lang, entrambi in partenza e con una cessione che può arrivare già nella giornata di oggi.

L'accordo fra le parti è vicino. II Napoli ha messo sul piatto 20 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che ha sopravanzato tutte le altre, con la Lazio che aveva chiesto informazioni e voleva anticipare le avversarie. Giovane sarebbe una scelta interessante perché può essere sia un numero nove in caso di assenza di Hojlund e Lukaku, sia un esterno a sinistra qualora servisse. Oppure giocare da seconda punta con un altro attaccante più fisico.

Anche per questo il Napoli ha fretta di chiudere gli accordi con Galatasaray e Nottingham Forest. L'idea è quella di muoversi più rapidamente dopo una sessione con le mani legate, a saldo zero. Nelle idee ci sarebbero anche Ademola Lookman - che però costa troppo - e Daniel Maldini, adesso però in subordine rispetto al possibile arrivo di Giovane che, nelle ultime ore, è decisamente in rialzo. Lo riporta Tmw.