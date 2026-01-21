"Chivu, vuole salutare Conte?", e l'allenatore dell'Inter va via: "Buona serata..."

Ieri nel post-Champions a Sky Sport durante le parole dei protagonisti Chivu e Conte si sono ritrovati uno accanto all'altro in video, collegati entrambi nello stesso momento, da Copenaghen e da Milano. Da studio hanno chiesto all'allenatore dell'Inter, che stava concludendo la sua intervista, se avesse voglia di salutare Conte che lo stava ascoltando. Chivu ha fatto finta di nulla e si è limitato a dire: "Buona serata a tutti".

La parola poi è passata al tecnico del Napoli che ha analizzato il pari in terra danese. Nei giorni scorsi proprio i due erano stati protagonisti di diversi confronti su alcuni temi con botta e risposta a distanza anche temporale. Ieri potevano entrambi salutarsi ma non c'è stato nessun tipo di confronto.