Ultim'ora Lang-Galatasaray, Romano: "Here we go! Accordo raggiunto col Napoli! Cifre e dettagli"

Noa Lang è vicinissimo a lasciare il Napoli! Ad annunciare l'accordo con il Galatasaray sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Noa Lang al Galatasaray, ci siamo! Accordo raggiunto in questo momento tra il club turco e il Napoli. Prestito oneroso a 2 milioni di euro più opzione di riscatto da 30 milioni di euro, accettata dal club di De Lauretniis. Lang avrà uno stipendio più alto di quello attuale al Napoli se il Galatasaray lo ingaggerà a titolo definitivo a giugno.