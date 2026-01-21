Lang-Galatasaray, Romano: "Here we go! Accordo raggiunto col Napoli! Cifre e dettagli"
Noa Lang è vicinissimo a lasciare il Napoli! Ad annunciare l'accordo con il Galatasaray sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
Noa Lang al Galatasaray, ci siamo! Accordo raggiunto in questo momento tra il club turco e il Napoli. Prestito oneroso a 2 milioni di euro più opzione di riscatto da 30 milioni di euro, accettata dal club di De Lauretniis. Lang avrà uno stipendio più alto di quello attuale al Napoli se il Galatasaray lo ingaggerà a titolo definitivo a giugno.
🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Noa Lang to Galatasaray, here we go! Deal agreed right now between clubs.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026
Loan deal for €2m fee plus €30m buy option clause, accepted by Napoli.
Lang will have higher salary than current one at Napoli if Galatasaray sign him on permanent deal in June. pic.twitter.com/KFfwZ2nfrO
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro