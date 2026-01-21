Champions, Juventus ai playoff: battuto allo Stadium il Benfica di Mourinho

vedi letture

La Juventus conquista una vittoria importante per 2-0 contro il Benfica nella 7ª giornata della Fase Campionato di Champions League, in un Allianz Stadium carico di entusiasmo. La sfida, cruciale per il cammino europeo di entrambe le squadre e arricchita dal confronto in panchina tra Spalletti e Mourinho, vede i bianconeri partire con Miretti dal primo minuto, mentre tra i portoghesi spicca Schjelderup. L’avvio è equilibrato: il Benfica prova a rendersi pericoloso con Sudakov, ma la Juve risponde con le iniziative dalla distanza di Yildiz. Col passare dei minuti gli ospiti crescono e costringono la squadra di Spalletti a difendersi, salvata anche da una parata decisiva di Di Gregorio, mentre Miretti spreca una buona occasione di testa prima dell’intervallo, chiuso sullo 0-0.

Nella ripresa arriva la svolta grazie alle mosse di Spalletti, che inserisce Conceicao per Miretti trovando subito maggiore vivacità offensiva. Al 55’ la Juventus passa in vantaggio con Thuram, bravo a finalizzare con potenza dopo una combinazione con David al limite dell’area. Il raddoppio arriva pochi minuti più tardi, al 64’, quando McKennie completa un’azione corale con lo stesso David e supera Trubin con grande freddezza. Il Benfica ha l’occasione per riaprire la gara a dieci minuti dalla fine con un rigore, ma Pavlidis scivola al momento del tiro e manda fuori. L’episodio chiude di fatto il match, consegnando ai bianconeri tre punti pesanti, la qualificazione ai playoff e la vittoria simbolica di Spalletti nel duello con Mourinho.