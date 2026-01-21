Champions, il Qarabag vince allo scadere e supera il Napoli: azzurri 24esimi

Vittoria pesantissima per il Qarabag, che interrompe la lunga striscia senza successi in Champions League e lo fa nel modo più clamoroso, battendo l’Eintracht Francoforte allo scadere. Un risultato che ha un peso specifico enorme anche per il girone, perché consente alla formazione azera di scavalcare il Napoli in classifica, complicando i piani degli azzurri. La gara è rimasta in equilibrio fino all’ultimo, con continui capovolgimenti di fronte e grande intensità da entrambe le parti. A decidere il match è stata la zampata di Mustafazada nel recupero, che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2.

Nell’altra sfida di giornata, invece, finisce in parità il confronto tra Atletico Madrid e Galatasaray. I colchoneros partono forte e sbloccano subito il risultato grazie al gol di Simeone, dando l’impressione di poter controllare l’incontro. La squadra turca, però, non si arrende e riesce a rimanere in partita, trovando il pareggio grazie a un episodio sfortunato per i padroni di casa. L’autogol di Llorente ristabilisce l’equilibrio e chiude la gara sull’1-1, lasciando aperti tutti i discorsi in chiave qualificazione.

Champions League, settima giornata:

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1

4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2

4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)

21.00 Juventus-Benfica

21.00 Atalanta-Athletic Club

21.00 Marsiglia-Liverpool

21.00 Slavia Praga-Barcellona

21.00 Bayern-Union SG

21.00 Chelsea-Pafos

21.00 Newcastle-PSVEindhoven

Classifica:

1. Arsenal 21, dr +18

2. Real Madrid 15, dr +11

3. Bayern Monaco 15, dr +11

4. Tottenham 14, dr +8

5. PSG 13, dr +10

6. Sporting CP 13, dr +5

7. Manchester City 13, dr +4

8. Atlético Madrid 13, dr +3

9. Atalanta 13, dr +2

10. Inter 12, dr +6

11. Liverpool 12, dr +3

12. Borussia Dortmund 11, dr +4

13 Newcastle 10, dr +7

14. Chelsea 10, dr +5

15. Barcellona 10, dr +3

16. Galatasaray 10, dr 0

17. Olympique Marsiglia 9, dr +3

17. Qarabağ 10, dr -2

19. Juventus 9, dr +2

20. Bayer Leverkusen 9, dr -4

21. Monaco 9, dr -6

22. PSV 8, dr +4

23. Olympiacos 8, dr -5

24. Napoli 8, dr -5

25. Copenhagen 8, dr -6

26. Club Brugge 7, dr -5

27. Bodø/Glimt 6, dr -2

28. Benfica 6, dr -2

29. Pafos 6, dr -5

30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8

31. Athletic Bilbao 5, dr -5

32. Eintracht Francoforte 4, dr -8

33. Ajax 4, dr -13

34. Slavia Praga 3, dr -9

35. Villarreal 2, dr -9

36. Kairat 1, dr -14