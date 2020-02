Atalanta-Valencia, le formazioni ufficiali: solo panchina per Zapata

Novità nei ventidue in campo a San Siro. Non c'è Zapata, esclusione a sorpresa. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Atalanta e Valencia, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. All. Gasperini.

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes, Maxi Gomez. All. Celades.