Barça, controlli anti-Covid dopo sei giorni di riposo: fissata la ripresa in vista del Napoli

Si avvicina il ritorno della Champions League, con il Napoli che si ritroverà di fronte il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Quique Setien si è ritrovata oggi, dopo sei giorni di riposo, per sottoporsi ai controlli anti-Covid prima di riprende i lavori in vista del match contro gli azzurri. La squadra catalana, dunque, tornerà a lavorare da martedi, proprio per preparare il match dell'8 agosto.