Barça, dopo i gironi sempre tanta fatica in trasferta: 2 pari e 5 ko nelle ultime 8 gare

Il Barcellona arriva a Napoli col ruolo di strafavorito. Per i partenopei, però, l'appiglio può essere il rendimento esterno dei blaugrana, anche quando sono arrivati in fondo alla competizione. Non solo per la gara disastrosa contro la Roma. Il Barcellona infatti ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Champions in gare ad eliminazione diretta (2 pareggi e 5 ko nel parziale). L'unica vittoria è quella contro lo United all'Old Trafford ad aprile 2019, ai quarti della scorsa stagione.