Barça, Griezmann: "Sfruttata la stanchezza del Napoli. Al Camp Nou sarà tutt'altra storia"

L'attaccante Antoine Griezmann, autore del gol del pareggio del Barcellona a Napoli, ha parlato al microfono di Movistar+ subito dopo la gara del San Paolo: “Ci è costato molto generare spazi nella prima metà. Non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato la stanchezza del Napoli e siamo migliorati. Ora dobbiamo giocare in casa e sarà diverso: ci saranno molti più spazi e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”.