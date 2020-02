Barça impegnato contro l'Eibar in vista del Napoli, le formazioni ufficiali

Il Barcellona sarà impegnato oggi pomeriggio, alle ore 16, per la sfida di Liga contro l'Eibar, in vista di quello che sarà l'impegno di martedì sera contro il Napoli di Gattuso. C'è Messi in campo tra i catalali, in coppia con Griezmann.



Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann.

Eibar: Dmitrovic; Tejero, Burgos, Arbilla, Ángel; Expósito, Escalante, Diop; Orellana, Enrich, Inui