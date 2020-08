Barça, Lenglet teme Mertens: "Letale vicino alla porta! Abbiamo un piccolo vantaggio"

Il difensore del Barcellona Clement Lenglet ha parlato della prossima sfida di Champions League contro il Napoli: "Il Napoli è difficile da battere abbiamo un piccolo vantaggio - riporta AS -. Dovremmo giocare una bella partita per qualificarci e andare in Portogallo. Lotteremo per andare il più avanti possibile. Mertens? Non ho potuto giocare contro di lui nella gara di andata, ma l'ho fatto in pre-campionato. E' molto veloce nei primi tre metri, si muove bene, gli piace andare dietro ai difensori ed è letale vicino alla porta. Ha segnato un bel gol nella gara di andata".