Barça, Messi-Abidal è un caso: il francese rischia di essere licenziato

Notizia schock dalla Catalogna: a seguito delle dichiarazioni di Eric Abidal, che ha dichiarato nella giornata di ieri, circa la gestione Valverde, che molti giocatori non lavoravano molto. Frasi per niente gradite allo spogliatoio, con la dura reazione di Leo Messi che ha esortato il tecnico a fare i nomi per non macchiare tutti. Un attacco diretto e pubblico da parte del capitano nonché miglior giocatore di tutti i tempi del club. Che potrebbe essere l'anticamera dell'esonero dello stesso Abidal. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo già in giornata il presidente del club, Josep Maria Bartomeu, dovrebbe sollevare dall'incarico il francese.