Barça-Napoli, biglietti in vendita: al Camp Nou il biglietto più economico costa 134€

Da oggi saranno in vendita i biglietti per Barcellona-Napoli, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma il prossimo 18 marzo alle 21. Sono molteplici le suddivisioni settoriali all'interno del Camp Nou, a differenza invece delle poche che ci sono allo stadio San Paolo. Prezzi importanti anche per lo stadio catalano, a partire dal terzo anello venduto a 134 euro. Di seguito i prezzi:

3rd Goal lower 134 euro;

1st Goal, 2nd Corner upper e 2nd Goal lower 154 euro;

3rd Lateral lower 189 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro

1st Lateral 239 euro;



1st Grandstand central e 2nd Grandstand lower 269 euro.