Barça, Piquè chiarisce: "Infortunio? Niente di grave. Siamo delusi, ci rifaremo con Champions e Liga"

Dopo essere uscito a partita in corso durante il quarto di finale di Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao (perso al 93' dal Barcellona), Gerard Piquè ha voluto chiarire sulle sue condizioni, come riportato dai media spagnoli: "Infortunio? Gli adduttori sono stati caricati, non è grave. Non ho potuto fare un passo. Un vero peccato.

Sconfitta? È difficile perché siamo eliminati ma la sensazione è che abbiamo fatto un passo avanti. C'è abbastanza fiducia e talento per essere in grado di vincere le due restanti competizioni (Liga e Champions)".