Barça, problemi in difesa per Setien: ad oggi solo Pique è a disposizione

Brutta gatta da pelare per l'allenatore del Barcellona Quique Setien in vista del match di Champions League contro il Napoli di sabato 8 agosto. I blaugrana, come riporta il quotdiano Mundo Deportivo, ha solo Gerard Pique come difensore centrale a disposizione. I vari Lenglet e Umtiti sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Non ci sono certezze sui loro recuperi per il match contro il Napoli.