Barça, Rakitic: "Veniamo da un momento difficile ma vogliamo vincere Champions e Liga!"

Intervistato da Marca, il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic parla del ritorno in campo dopo il lockdown: "Per tutti sarà una situazione molto diversa, veniamo da un momento difficile. Abbiamo lavorato a casa, adesso ci aspettano le gare a porte chiuse, sarà tutto diverso. Speriamo di poter vincere sia la Liga che la Champions, dobbiamo prepararci bene per questi due mesi: abbiamo una grande opportunità e vogliamo sfruttarla".