Barça senza soldi, Piqué di nuovo in soccorso: pronto a giocare gratis per iscrivere i nuovi

© foto di www.imagephotoagency.it

Un anno fa il suo sacrificio aveva permesso al Barcellona di registrare gli acquisti di Eric Garcia e Memphis Depay. Anche stavolta, Gerard Piqué corre in soccorso del suo Barcellona: il difensore spagnolo, riporta As, ha deciso di abbassare ulteriormente il suo stipendio per permettere al club di iscrivere i nuovi arrivati al campionato. Nonostante per Xavi sia ormai la quinta scelta, il comportamento del senatore è davvero ineccepibile, al punto che addirittura avrebbe proposto di giocare gratuitamente fino al termine della stagione.