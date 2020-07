Barça, Setièn prova a stoppare il caso Messi: "Solo speculazioni, non ci entro!"

I quotidiani catalani assicurano che il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona si è complicato e che nel 2021 il fenomeno argentino potrebbe lasciare la Catalogna. Ne ha parlato anche Quique Setien, allenatore blaugrana, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Non speculerò su questo, non l'ho sentito su questo tema. Non ho nulla da dire. Vedo bene a Leo, tutto il resto sono speculazioni e non voglio entrarci. Posso dire solo che si sta allenando bene".