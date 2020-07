Barcellona, allarme panchina corta in vista del Napoli: restano in prima squadra Fati e Puig

Ansu Fati e Riqui Puig, giovani talenti cristallini del Barcellona, non sono partiti per Malaga, dove il Barcellona B si gioca la promozione. Il primo ha rimediato un problema fisico, ma non è per questo motivo che la società blaugrana ha deciso di lasciarli in prima squadra. Il Mundo Deportivo spiega che la panchina del Barcellona è corta e dato che la Champions si avvicina, con la sfida al Napoli, occorre il sostegno di tutti, anche dei più giovani.