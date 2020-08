Barcellona, Arthur torna in città dopo la fuga ma niente Napoli

Arthur stamane è arrivato a Barcellona con un volo privato. Il centrocampista brasiliano, come raccontato ieri sera da TMW, ha deciso infatti di rientrare in Catalogna dal Brasile per risolvere personalmente il caso che lo ha visto protagonista la scorsa settimana.

Il promesso sposo della Juventus si sottometterà adesso ai test del Coronavirus e, nei prossimi giorni, incontrerà la società blaugrana per chiedere la risoluzione anticipata del suo contratto in scadenza a fine mese. Poi, come detto, la partenza per Torino. Dove Arthur non vede l'ora di iniziare la sua prossima avventura a tinte bianconere.