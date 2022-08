Barcellona, corsa contro il tempo per tesserare i nuovi acquisti: il piano del club

Qualora il piano dovesse fallire, riporta Sport, i catalani sarebbero costretti a ricorrerebbe a un'altra soluzione, ovvero abbassare il monte ingaggi.

"La quarta leva è da azionare in caso di emergenza". Così aveva dichiarato Joan Laporta qualche giorno fa, dopo che LaLiga aveva respinto le registrazioni dei nuovi acquisti. La dirigenza del Barcellona resta fiduciosa ma, di fronte alle resistenze di Javier Tebas, è pronta a ricorrere a un nuovo stratagemma per far esordire i giocatori acquistati nelle ultime settimane sabato contro il Rayo Vallecano. E così, il club blaugrana sta negoziando con il fondo di investimento GDA Luma, di proprietà di Gabriel de Alba - co-proprietario del Cirque du Soleil -, la vendita di un ulteriore 24,5% del Barça Studios, su un modello di transazione identico a quello che ha portato all' accordo con Socios.com. Il Barça recupererebbe la stessa cifra, ovvero 100 milioni di euro.

Qualora il piano dovesse fallire, riporta Sport, i catalani sarebbero costretti a ricorrerebbe a un'altra soluzione, ovvero abbassare il monte ingaggi. E a sacrificarsi, stavolta, dovrebbero essere Gerard Piqué e Sergio Busquets, i due grandi senatori. Entrambi i giocatori sarebbero disposti ad accettare le nuove condizioni.