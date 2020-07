Barcellona, il club getta acqua sul fuoco: negata l'esistenza di un caso Messi

La notizia arrivata questa mattina da Cadena Ser è clamorosa: Lionel Messi avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo del contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2021. La dirigenza del club blaugrana, contattata dai colleghi del Mundo Deportivo, ha negato che l'argentino abbia dato l'ordine di interrompere i negoziati per il rinnovo del contratto.