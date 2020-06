Barcellona, infortunio per Messi: si tenta di recuperarlo per la Liga

Secondo TV3, si legge su AS, Leo Messi si sarebbe sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare un fastidio percepito nella seduta d’allenamento di martedì, che avrebbe portato a termine grazie ad un’infiltrazione. Secondo la stessa fonte d’informazione spagnola, l’esame avrebbe rilevato una micro-rottura nell’adduttore della gamba destra. Per questo, il calciatore potrebbe subire una mini-pausa che non gli consentirebbe di “debuttare” nel primo match di ripresa della Liga. Staff medico del Barcellona dunque a lavoro: i catalani affronteranno ben undici partite in poco più di cinque settimane, e servirà la disponibilità della maggior parte dei calciatori per una maggiore freschezza all’interno del rettangolo di gioco.