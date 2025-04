Ufficiale Barcellona-Inter in chiaro: dove sarà trasmessa la semifinale d'andata di Champions

La semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma il 30 aprile, sarà trasmessa in chiaro sul NOVE, canale appartenente al gruppo Warner Bros Discovery. Amazon, detentrice dei diritti esclusivi dell’incontro, ha raggiunto un’intesa con la media company statunitense guidata da David Zaslav, concedendo l’uso del canale per l’occasione. Durante tutta la diretta sarà visibile il marchio Prime Video, mentre telecronaca e contenuti editoriali saranno interamente curati dalla piattaforma di streaming.

Si tratta di una scelta obbligata per Amazon, che ha dovuto rinunciare all’esclusiva a causa della normativa che impone la trasmissione in chiaro di eventi considerati di particolare rilevanza, come una semifinale europea con una squadra italiana coinvolta.

Il prepartita firmato Prime Video andrà in onda in chiaro sul NOVE a partire dalle 19:30, in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona, conosciuto anche come “Montjuic”. Lo studio a bordocampo sarà condotto da Giulia Mizzoni, affiancata da Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche telecronaca e post-partita verranno trasmessi in chiaro, con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room ci sarà Gianpaolo Calvarese, mentre a bordocampo interverranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

La conferma ufficiale è arrivata con una nota che ha validato le anticipazioni circolate nei giorni scorsi.