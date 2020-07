Barcellona, l'ombra di Xavi su Setièn: "Quella panchina è il mio sogno"

Intervistato dal quotidiano Marca, Xavi Hernandez è tornato a parlare del suo sogno di diventare l'allenatore del Barcellona, ma anche del futuro di Lionel Messi. Queste le sue principali dichiarazioni: "Non posso nascondere l'ambizione di allenare un giorno il Barcellona: è quella la mia casa e la mia meta principale, sarebbe un sogno per me. Adesso però resto concentrato sull'Al Sadd, mi sento carico in vista della nuova stagione".

Come giudica il Barça di oggi?

"Serve rispetto nei confronti di mister Quique Setién, al quale auguro solo il meglio così come alla squadra. Quando toccherà a me guidare il Barça, poi si vedrà...".

Quanto durerà ancora Lionel Messi da calciatore?

"Leo giocherà finché lo vorrà, ne sono certo. A livello fisico è ancora rapido e forte, è una bestia competitiva. Non ho dubbi sulla sua presenza al Mondiale in Qatar del 2022 con la Nazionale argentina".