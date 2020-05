Barcellona, Messi sicuro: "Il calcio non sarà più lo stesso dopo il Coronavirus"

Leo Messi, attaccante del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di El Pais Semanal, tradendo la propria commozione sull'emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero: "Quasi tutti abbiamo il dubbio su come sarà il mondo dopo tutto quello che è successo. Oltre al blocco e alla situazione a cui abbiamo dovuto far fronte, molte persone hanno avuto momenti complicati perché hanno perso amici e parenti senza nemmeno poterli salutare".

CALCIO NON SARA' PIU' LO STESSO - "Penso che ci siano stati molti aspetti negativi in ​​questa crisi, ma non può esserci niente di peggio che perdere le persone che ami di più, ciò mi frustra enormemente e sembra ingiusto per tutti. Il calcio? Non sarà più lo stesso, così come la vita in generale"