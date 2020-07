Barcellona, non si chiude il caso Griezmann: l'entourage incontra la dirigenza

Il caso Griezmann continua a monopolizzare l'attenzione in casa Barcellona. Il giocatore non ha accettato la panchina contro la sua ex squadra, come riportato dal Mundo Deportivo: una scelta tecnica, quella di Setien, che ha fatto infuriare anche lo staff dell'attaccante francese. L'entourage molto probabilmente incontrerà la dirigenza catalana per chiarire una situazione che non piace assolutamente all'ex Atletico Madrid.