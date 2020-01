Barcellona, nuovo allenatore contro il Napoli? Valverde rischia grosso, scelto il sostituto

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa di Spagna per mano dell'Atletico Madrid, in casa Barcellona ci sono valutazioni in corso circa il futuro di Ernesto Valverde, già segnato secondo Sport. Il quotidiano catalano fa sapere che Valverde è condannato all'esonero e in Catalogna avrebbe già deciso il prossimo allenatore, già per l'immediato se dirà di sì. Xavi, il prescelto, decide oggi. E' proprio l'ex centrocampista il favorito per il ruolo di successore dopo il viaggio di Abidal e Grau in Arabia Saudita.