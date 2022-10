Barcellona per il secondo anno di fila in Europa League: fracaso anche economico

Barcellona per il secondo anno consecutivo retrocesso in Europa League.

Barcellona per il secondo anno consecutivo retrocesso in Europa League. I catalani già l'anno scorso fecero flop, finendo dietro a Bayern Monaco e Benfica. Caduta che fa rumore, perché parliamo di un gigante del calcio che dal 2004/05 al 2020/21 si era sempre garantito il passaggio alla fase a eliminazione diretta e che in questo lasso di tempo ha alzato la coppa dalle grandi orecchie in 4 occasioni. Non sono bastati quest'anno gli ingenti investimenti (153 milioni solo di cartellini) e un tecnico dal DNA culé. Come si dice nella penisola iberica: un fracaso.