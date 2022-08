Barcellona, per ora sono guai: la Liga non dà il via libera per iscrivere i nuovi acquisti

La situazione finanziaria del Barcellona resta molto complicata, nonostante una campagna acquisti faraonica

La situazione finanziaria del Barcellona resta molto complicata, nonostante una campagna acquisti faraonica che ha portato in Catalunya giocatori del calibro di Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé e Christensen, a cui presto potrebbero aggiungersene altri. Ma al momento tutti questi nuovi acquisti non potranno essere iscritti nella lista della Liga. Lo racconta SPORT, che spiega come al momento i blaugrana non abbiamo soddisfatto i requisiti minimi per poter inserire i nuovi acquisti nella rosa che prenderà parte alla prossima Liga, compresi anche i due giocatori che hanno rinnovato il contratto, Ousmane Dembelé e Sergi Roberto.

Il Barcellona dovrà ora attivare la quarta "leva" salva-bilancio, probabilmente vendendo un altro 25% di Barça Studios, operazione che non impedirà però al club di dover ancora alleggerire il carico salariale con alcune cessioni (De Jong e Depay in prima linea). Ad inizio prossima settimana i blaugrana andranno probabilmente ad attivare la leva, per iniziare l'iscrizione di alcuni dei nuovi arrivati e permettere a Xavi di schierarli in campo in vista dell'esordio in Liga, contro il Rayo Vallecano il 13 di agosto. Il termine ultimo per regolarizzare i nuovi arrivati è fissato per il 31 agosto e in casa Barcellona i dirigenti sono già al lavoro per riuscire a risolvere anche questa intricata situazione.