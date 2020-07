Barcellona, salgono i casi e torna lo spettro lockdown: a rischio la sfida al Camp Nou

Il Barcellona confidava addirittura nell'apertura del Camp Nou ad una porzione di pubblico per la sfida al Napoli, ma i numeri allarmanti legati al Coronavirus rischiano di portare l'Uefa a riconsiderare la sua decisione, scrive il Corriere dello Sport. Ieri ben 1.111 i nuovi positivi notificati nella Comunità catalana, di cui 346 proprio a Barcellona a cui vanno aggiunti 67 di Hospitalet de Llobregat, a 2km dal Camp Nou. Le autorità locali sono tornate dunque alla Fase 2, raccomandando di evitare riunioni con più di 10 persone e limitando al 50% bar e ristoranti, indicando di non aprire a piscine, palestre, cinema, teatri e locali notturni. Per ora si tratta di raccomandazioni, in attesa di indicazioni ufficiali da Madrid.