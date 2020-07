Barcellona, si complica il recupero di Dembelè per il Napoli

Nuove complicazioni per Ousmane Dembelè. L'attaccante del Barcellona è stato fermo 6 mesi per la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra, ma sembrava poter recuperare per la sfida in programma l'8 agosto contro il Napoli. Tuttavia, secondo quanto scrive 'Sport', la prudenza sta prendendo il sopravvento e la decisione potrebbe essere quella di non rischiare l'attaccante francese per la gara di Champions League.