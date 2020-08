Barcellona, sospiro di sollievo: Messi si allena regolarmente dopo la botta alla caviglia

Buone notizie per il Barcellona di Quique Setien: Lionel Messi si è allenato regolarmente oggi e la sua presenza nel quarto di Champions contro il Bayern Monaco non sembra essere a rischio. L'attaccante argentino, dopo 48 ore di riposo e di cure antinfiammatorie per cercare di risolvere il problema alla caviglia sinistra, sabato contro il Napoli aveva rimediato un colpo all'articolazione, è apparso sul campo 2 del centro sportivo.