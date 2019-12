Barcellona, Valverde allontana il mercato: "Non ci penso e non mi aspetto rinforzi"

Il Napoli affronterà nell'ottavo di Champions il Barcellona. La squadra blaugrana sfiderà l'Alaves nell'ultima sfida dell'anno e in conferenza stampa pre-gara il tecnico Ernesto Valverde ha commentato le possibili voci su nuovi rinforzi in vista del mercato di gennaio: "Non penso ai rinforzi, solo ai giocatori che ho a disposizione. Faccio affidamento sui giocatori che ho, conto su di loro e non mi aspetto nessuna modifica. Anche se non so cosa accadrà".