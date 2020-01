Barcellona, Valverde in bilico: tecnico dirige quello che potrebbe essere suo ultimo allenamento

Nessuna novità, almeno per il momento, da Barcellona. Come previsto, Ernesto Valverde sta dirigendo normalmente l'allenamento (a porte chiuse) di Messi e soci, il primo dopo la disfatta in Supercoppa che potrebbe costargli l'esonero. Quella in corso potrebbe essere la sua ultima seduta: nel primo pomeriggio è previsto il confronto decisivo con Bartomeu e il CDA.