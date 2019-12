Barcellona, Valverde: "Napoli da rispettare. Ed al San Paolo grande atmosfera"

Intervistato dai canali ufficiali del Barcellona, il tecnico Ernesto Valverde ha parlato dell'anno che sta per concludersi ma anche della sfida al Napoli per gli ottavi di Champions: "Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi stagionali. Volevamo arrivare all'anno nuovo sentendo che avevamo fatto il nostro lavoro in vista del momento decisivo della stagione. L'highlight di quest'anno è la vittoria della Liga, ma ce ne sono stati anche altri. Vogliamo fare in modo che l'anno successivo sia sempre migliore, vincere ogni partita. Champions? Abbiamo raggiunto lo stesso obiettivo che ci eravamo fissati prima della fase a gironi. Potrebbe sembrare semplice ciò che abbiamo fatto, ma non lo è. Esserci qualificati agli ottavi con una gara di anticipo è qualcosa che merita la massima considerazione. Il San Paolo ha una grande atmosfera, il Napoli è una squadra da rispettare".

RIMONTA SUBITA A LIVERPOOL - "Fino al Liverpool stavamo facendo una grande Champions. Ad Anfield avevamo molte chance ma hanno segnato subito e abbiamo cominciato a preoccuparci che ciò che era accaduto a Roma sarebbe successo di nuovo. C'è stato un momento di debolezza e l'abbiamo pagato. È stato uno dei momenti più brutti dell'anno. Dobbiamo ammettere che il colpo subito a Liverpool ha influito nel morale fino alla finale di Coppa del Re. Se li avessimo battuti, avremmo vinto anche la coppa nazionale".

I NUOVI ACQUISTI - "I nuovi arrivi si sono adattati gradualmente alla squadra, trovando il proprio posto e aiutandoci nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Speriamo che gli sforzi del club nel prenderli ci portino frutti. Griezmann non è semplicemente uno che segna molto ma lavora anche duramente durante la partita. Sa come abbassarsi a centrocampo e sa in che momento deve aiutare gli esterni. Siamo molto contenti di lui. De Jong copre molto campo e sta giocando bene, ha ancora tanto da dare specialmente nell'area di rigore avversaria. Neto e Junior Firpo stanno facendo ciò che ci aspettavamo. Quando Junior è stato schierato per Jordi Alba, ha sempre fatto bene ed è sempre più coinvolto. Allo stesso modo Neto, che si è sempre fatto trovare pronto: è un giocatore molto competitivo".