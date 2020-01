Barcellona, Valverde out: Pochettino in pole per la panchina

Secondo le ultime indiscrezioni di RAC1, Mauricio Pochettino sarebbe in pole per diventare il nuovo allenatore del Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Dopo i no di Koeman e Xavi, pare che i blaugrana abbiano contatto l'ex tecnico del Tottenham per prendere il posto di Ernesto Valverde e sarebbe sponsorizzato dal presidente Bartomeu.