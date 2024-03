Barcellona, Xavi disperato: infortunio per due big, saltano entrambi il Napoli

Non solo lo 0-0 contro l'Athletic, ma soprattutto due infortuni molto gravi che vanno ad abbassare nettamente il livello del centrocampo dei blaugrana

Il Barcellona torna con le ossa rotta da Bilbao. Non solo lo 0-0 contro l'Athletic, ma soprattutto due infortuni molto gravi che vanno ad abbassare nettamente il livello del centrocampo dei blaugrana contro il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League. "Saranno fuori diverse partite", ha confermato in conferenza stampa Xavi in merito agli infortuni rimediati da due dei suoi migliori giocatori.

Si tratta di De Jong, uscito in barella per una distorsione alla caviglia destra già messa male a fine 2023, e Pedri uscito in lacrime per un infortunio muscolare e dovrebbe trattarsi nuovamente del retto femorale della coscia destra già che già l'ha portato a due stop questa stagione. Nelle prossime ore gli esami, ma Xavi nel post-partita è parso già rassegnato: "E' un giorno triste. Usciamo con due giocatori importanti infortunati, le cose non sembrano buone e mancheranno per diverse partite".