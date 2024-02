Barcellona, Xavi trema: tre big a rischio squalifica per il ritorno

Allarme diffidati per Xavi in vista del Napoli. Sono infatti tre i calciatori del Barcellona a rischio squalifica per la partita di ritorno

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Allarme diffidati per Xavi in vista del Napoli. Sono infatti tre i calciatori del Barcellona a rischio squalifica per la partita di ritorno. Si tratta di Sergi Roberto, Joao Félix e l'uruguaiano Ronald Araujo. Con un giallo salterebbero la gara di Barcellona.