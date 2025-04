Bayern-Inter, Dimarco non recupera: Inzaghi ha scelto l'undici

vedi letture

Federico Dimarco non sarà in campo dal 1' in Bayern Monaco-Inter di stasera in Champions League. Per il quarto d'andata di Champions League Simone Inzaghi ha deciso di tenere in panchina inizialmente l'esterno nerazzurro, che non è ancora al 100%, al suo posto giocherà Carlos Augusto.

Sulla corsia di destra confermato Darmian al posto dell'infortunato Dumfries. A centrocampo Barella e Mkhitaryan da mezzali, con Calhanoglu regolarmente al suo posto in cabina di regia. In difesa il terzetto Pavard-Acerbi-Bastoni, quest'ultimo ha recuperato ed è pronto. Anche in attacco nessun dubbio col il duo Lautaro-Thuram. A riferirlo è il portale nerazzurro Fcin1908.