Bayern, Kim out! Kompany: "Da tempo ha fastidio al tendine d'Achille"

Perché Eric Dier compare nella formazione titolare scelta per fronteggiare il Celtic nella gara d'andata dei playoff di Champions League? E come mai Kim è finito in panchina? A rispondere ai quesiti ci ha pensato il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany ai microfoni di DAZN nel pre-partita.

La scelta presa sull'ex difensore del Napoli è la seguente: "Una questione fisica. Min-jae questa settimana non ha potuto allenarsi completamente. Da qualche tempo soffre di fastidi al tendine d'Achille. Ora giochiamo tre partite in sei giorni, non ha senso spingere al massimo ora quando abbiamo altri ragazzi che fin qui hanno fatto molto bene. Abbiamo piena fiducia nella rosa".