Ufficiale Bayern Monaco-Inter, le formazioni: Inzaghi senza Dimarco, quante assenze per Kompany

Si parte dall’Allianz Arena. Bayern Monaco e Inter si sfidano nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, ritorno in programma il 16 aprile a San Siro. I nerazzurri inseguono il possibile triplete, i tedeschi vogliono onorare al massimo l’ultima stagione di Müller. Appuntamento alle 21, arbitra lo svizzero Schärer: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Vincent Kompany sorprende lasciando fuori Muller: da verificare l'effettivo schieramento tattico, che potrebbe essere un 3-4-3. A sinistra in difesa c'è Stanisic, con Laimer e Guerreiro larghi a centrocampo. Kane ce la fa: è il centravanti inglese a guidare l’attacco bavarese.

Simone Inzaghi lascia fuori Dimarco - da capire se potrà scendere in campo nel finale, con minutaggio ridotto - e a sinistra gioca Carlos Augusto. Darmian a destra, in attacco Thuram con Lautaro, c’è Calhanoglu in cabina di regia.

BAYERN MONACO (3-4-3): Urbig; Kim, Dier, Stanisic; Laimer, Kimmich, Goretzka, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. Allenatore: Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.