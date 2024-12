Ufficiale Benfica-Bologna, le formazioni: Di Maria dal 1', Italiano fa turnover

Tutto pronto al Da Luz per l'importantissima sfida fra Benfica e Bologna in Champions League. Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano sceglie ancora una volta Dallinga in campo europeo, con Castro inizialmente in panchina. Sulla sinistra, vista l'assenza di giocatori di ruolo, giocherà Holm con Posch sulla corsia destra. Nel mezzo Ferguson con Moro a sostegno, pochi metri più avanti Iling-Junior e Urbanski ai lati di Fabbian. Tante sorprese quindi nell'undici iniziale, con Odgaard, Ndoye, Freuler e Lucumì inizialmente in panchina.

Sceglie invece il miglior undici possibile l'allenatore dei lusitani Bruno Lage. Nel 4-3-3 spazio ovviamente ad Angel Di Maria, con Akturkoglu sull'altro lato e Pavlidis come terminale offensivo. In mezzo, con Florentino, ci sarà Aursnes e Kocku. Di seguito le formazioni ufficiali di Benfica-Bologna.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Holm; Ferguson, Moro; Urbanski, Fabbian, Iling-Junior; Dallinga