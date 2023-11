Benfica-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne fa riposare 8 in vista del Napoli

Sono ufficiali le formazioni di Benfica-Inter, march valido per il Gruppo D di Champions League.





© foto di www.imagephotoagency.it

Roger Schmidt sceglie Tengstedt come centravanti. Morato adattato a terzino sinistro, sulla trequarti titolare l'ex Joao Mario.

Simone Inzaghi vara l'Inter B. Otto cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato contro la Juventus, seconda da titolare in questa stagione per Klaassen. Audero fa il suo esordio assoluto in nerazzurro.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Morato; Florentino, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt. Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.